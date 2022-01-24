Иностранная компания задолжала российским морякам зарплату на $3,3 тыс.

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Члены экипажа судна Pacific Ray обратились в прокуратуру с просьбой о помощи в получении долга по зарплате, который превышает $3,3 тыс. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В Находкинскую транспортную прокуратуру с жалобами на невыплату заработной платы обратились российские моряки, работавшие на судне иностранной компании "Нортвест Шип Мэнеджмэнт Лтд". По результатам проверки установлено, что между моряками и указанной компанией заключены контракты о найме для работы на судне Pacific Ray (флаг Доминиканской Республики). Однако заработная плата работодателем не выплачена, общая сумма задолженности превысила $3,3 тыс.", - говорится в сообщении.

Транспортный прокурор направил во Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края исковое заявление о взыскании с компании-работодателя задолженности по заработной плате, которое находится на рассмотрении.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры ТАСС уточнили, что с просьбой о помощи обратились два члена экипажа судна.

Судно Pacific Ray построено в 1992 году в Турции.