Индия стала мировым лидером по экспорту маринованных огурцов и корнишонов

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Индия стала крупнейшим экспортером маринованных консервированных огурцов и корнишонов в мире, поставив за рубеж более 123 тыс. тонн такой продукции в прошедшем году. Об этом сообщает в понедельник газета The Economic Times со ссылкой на информацию, полученную в Министерстве торговли и промышленности Индии.

"Индия экспортировала в период с апреля по октябрь 2021 года маринованные огурцы и корнишоны в объеме 123 846 метрических тонн на сумму $114 млн", - говорится в информации ведомства. По его данным, в 2020-2021 финансовом году (начинается 1 апреля) страна отгрузила на экспорт 223 515 метрических тонн огурцов и корнишонов на сумму $223 млн.

Выращивание, производство огурцов для консервирования, их переработка и экспорт начались в Индии в начале 1990-х годов в южном штате Карнатака, а затем распространились на соседние штаты - Тамилнад, Андхра-Прадеш и Телангана. Почти 15% мирового выращивания и производства корнишонов сегодня приходится на Индию, указывает издание.

В настоящее время корнишоны из Индии экспортируются более чем в 20 стран, основными направлениями являются США, Франция, Германия, Австралия, Испания, Южная Корея, Канада, Япония, Бельгия, Россия, Китай, Шри-Ланка и Израиль, сообщает The Economic Times.