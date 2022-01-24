В Москве обороты малого и среднего бизнеса в 2021 году превысили 3 трлн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Обороты предприятий малого и среднего бизнеса Москвы составили более 3 трлн рублей в 2021 году, что на 41% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Оборот малых и средних предприятий (МСП) в 2021 году составил 3,2 трлн рублей. Это на 41% больше, чем в 2020 году. С июля прошлого года ежемесячный оборот МСП стабильно превышал допандемийный уровень", - говорится в сообщении.

По слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, малый бизнес - одна из наиболее мобильных сфер предпринимательства благодаря способности гибко и быстро реагировать на вызовы и приспосабливаться к новым обстоятельствам.

"В прошлом году доля МСП в общем обороте предприятий торговли и услуг Москвы выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2020 годом - до 21,7%. Это еще одно подтверждение послекризисного восстановления сектора", - сказал он.

Рекордным месяцем для МСП в прошлом году стал сентябрь. Тогда оборот предприятий достиг 356 млрд рублей, превысив на 64% уровень сентября 2019 года и на 60% - 2020 года. Даже в октябре и ноябре прошлого года, на которые пришлось дополнительно 11 нерабочих дней, общая выручка компаний была существенно выше аналогичных месяцев 2020 и 2019 годов.

"Значительную поддержку малому и среднему бизнесу оказал принятый в самом начале пандемии комплекс антикризисных мер правительства Москвы, включая льготы по налогам и аренде, субсидии, льготные кредиты, гранты. В 2021 году часть из них была продлена, вводились и новые меры", - говорится в сообщении.