Экспорт крупнейшего разработчика тактических ракет РФ вырос до $1,4 млрд

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Экспортная выручка корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), крупнейшего российского разработчика российского тактического ракетного оружия, выросла до $1,4 млрд в 2021 году. Об этом в интервью ТАСС в честь 20-летия основания корпорации сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Объем экспорта в 2021 году составил порядка $1,4 млрд, что позволяет говорить об уверенном положении КТРВ на мировом рынке ракетного оружия", - сказал он.

По его словам, положение КТРВ на международном рынке вооружений подтверждается международными рейтингами. "В декабре прошлого года Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал список ста крупнейших мировых производителей вооружений, в котором корпорация заняла 38-ю позицию - даже с учетом определенной неточности методик подсчета и политической предвзятости. Второй наиболее значимый общедоступный рейтинг ста крупнейших оборонных производителей мира, составляемый изданием Defense News, опубликован чуть ранее. Здесь мы заняли 42-е место с показателем в почти $3 млрд. Уверен, что в текущем году продемонстрируем еще более высокие результаты", - отметил генеральный директор КТРВ.

Как сообщил Обносов, КТРВ вошла в тройку крупнейших в мире национальных производителей тактического ракетного оружия, мощности которых расположены на территории одной страны. "По ряду оценок мы занимаем в ней второе или третье место", - подытожил он.

КТРВ была образована в марте 2003 года на основании указа президента РФ Владимира Путина от 24 января 2002 года. Корпорация стала первой интегрированной структурой ОПК РФ, сконцентрировавшей научные и производственные ресурсы для создания перспективных управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия.