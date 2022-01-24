Энергоблок №4 Белоярской АЭС вывели на номинальную мощность после ремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области выведен на номинальный уровень мощности после планового ремонта, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе станции.

В конце сентября энергоблок вывели из эксплуатации для проведения работ.

"Энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС выведен на номинальный уровень мощности после завершения очередного планово-предупредительного ремонта", - сказали в пресс-службе.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. Их суммарная установленная мощность (1 485 МВт) составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.