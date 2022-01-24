Выручка КТРВ превысила 300 млрд рублей в 2021 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Выручка корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) увеличилась до 300 млрд рублей в 2021 году. Об этом в интервью ТАСС в честь 20-летия основания корпорации сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Если рассматривать результаты прошлого года, то чистая прибыль составила 27,5 млрд рублей. Выручка КТРВ превысила 300 млрд рублей, что делает корпорацию одним из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений", - отметил Обносов.

По его словам, КТРВ показала значительный рост объема выручки за 20 лет существования. "На начальном этапе деятельности КТРВ мы искали возможности, как выжить. Не буду скрывать. Сегодня же у нас стабильно высокие показатели. Выручка по сравнению с 2003 годом увеличилась более чем в 40 раз. Это позволяет за счет снижения издержек получать чистую прибыль и развиваться, чтобы создавать новые изделия", - отметил гендиректор КТРВ.

Как сообщил Обносов, корпорация претерпевала серьезные изменения в ходе своего функционирования. "Была проведена очень большая работа по приведению разных систем управления к единым корпоративным стандартам. Есть система единого финансового центра, система финансово-экономического управления, которая объединяет бюджеты всех предприятий, и мы их четко контролируем на советах директоров. При этом все предприятия сохраняют свое юридическое лицо", - подытожил он.

КТРВ была образована в марте 2003 года на основании указа президента РФ Владимира Путина от 24 января 2002 года. Корпорация стала первой интегрированной структурой ОПК РФ, сконцентрировавшей научные и производственные ресурсы для создания перспективных управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия.