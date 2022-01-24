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"ЮВТ Аэро" с 1 февраля откроет рейсы из Нижневартовска в Волгоград

Стоимость билетов по данному маршруту в обе стороны составит чуть более 15 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" (Татарстан) открывает с 1 февраля прямые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Волгоград. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.

По данным на сайте аэропорта Нижневартовск, сейчас прямых рейсов из Нижневартовска в Волгоград нет.

"Жителям восточной части Югры предлагают улететь в Волгоград без пересадок. Рейс авиакомпании "ЮВТ Аэро" будет выполнять с 1 февраля по вторникам туда и по средам обратно", - сказал собеседник агентства.

Стоимость билетов из Нижневартовска в Волгоград и обратно обойдется чуть более 15 тыс. рублей. Вылет из Нижневартовска в 21:40 (по местному времени). Прибытие в Волгоград - 00:50. В пути пассажирам предстоит сделать посадку в Казани.

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РоссияВолгоградская областьХанты-Мансийский автономный округ
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