Порядка 85% населения Королевства Тонга пострадали экономически из-за извержения вулкана

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Около 85% населения Королевства Тонга экономически пострадали от последствий извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и вызванных им цунами. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на правительство островного государства.

По данным властей королевства, к настоящему моменту подтверждена информация о гибели трех человек в результате цунами, на островах Манго, Номука и Тонгатапу, где расположена столица страны Нукуалофа, также есть сведения о том, что 14 жителей островов Номука, Фоной и Тонгуа получили травмы различной степени тяжести. "Восстановление [Королевства] Тонга после этой катастрофы будет непростым. После того как у нас будет достаточно питьевой воды, нам придется начать долгий путь к восстановлению", - цитирует радиостанция спикера местного парламента Фатафехи Факафануа, который также отметил, что сейчас его стране "крайне необходима международная помощь".

Согласно информации правительства, на части небольших островов была смыта вся жилая инфраструктура и их жителей пришлось эвакуировать на главный остров архипелага Тонгатапу. Еще ряд островов испытывает нехватку воды и продовольствия для собственных жителей и оставшихся без крова беженцев с соседних островов королевства. Телефонная связь между регионами страны и международные коммуникации все еще существенно ограничены.

Власти Королевства Тонга обратились за помощью к американскому предпринимателю, основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с просьбой обеспечить жителям страны подключение к интернету через спутники Starlink. "Илон Маск - один из пионеров технологий, которые могут решить наши проблемы. Было бы здорово, если бы он помог [жителям островов] воссоединиться с близкими", - сказал Факафануа.

В страну уже прибыли несколько самолетов с гуманитарным грузом из Австралии и Новой Зеландии, а также два корабля новозеландских ВМС и судно с помощью от Фиджи. Как отмечает радиостанция, к берегам королевства направляются еще несколько кораблей из Австралии, Великобритании, Японии и США, но их прибытие существенно затруднено из-за большого количества вулканических осадков на поверхности моря и отсутствия информации о состоянии портов.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадали расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа, а также часть курортов и населенных пунктов на западе этого острова.