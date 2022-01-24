Суд арестовал имущество клиники новосибирского НИИ травматологии и ортопедии

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество находящейся в процедуре банкротства клиники новосибирского НИИ травматологии и ортопедии, у которой был конфликт с руководством создавшего ее института, на 87,7 млн рублей, следует из данных картотеки арбитража.

В декабре в отношении клиники была введена процедуру банкротства до 1 мая 2022 года. Основанием послужила задолженность в 20,3 млн рублей.

"Суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер виде наложения ареста на залоговое имущество в целях его сохранения, а также в виде запрета должнику совершать действия, направленные на отчуждение имущества, поскольку указанные обеспечительные меры соразмерны заявленным требованиям", - следует из определения суда.

Сообщается, что о наложении ареста ходатайствовала благотворительная организация "Русфонд", занимающаяся оказанием помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам. В список арестованного имущество вошло офисное оборудование и специализированная медтехника.

Медцентр был учрежден в 2000 году Новосибирским НИИ травматологии и ортопедии. Их разногласия появились около двух лет назад, тогда и.о. директора института Андрей Корыткин заявил, что связь между учреждениями ослабевает, клиника фактически становится самостоятельным учреждением. Бывший директор клиники Оксана Шелякина отмечала, что статус клиники как некоммерческого автономного учреждения не позволяет инициировать ее возврат в состав НИИ. Весной 2020 года сотрудники клиники написали открытое письмо о том, что медучреждение находится под угрозой закрытия из-за изъятия медоборудования сотрудниками ФСБ как вещественного доказательства по делу о хищениях в институте, однако руководство института опровергло эту информацию. Уголовное дело в отношении экс-руководителя НИИТО Михаила Садового, возглавлявшего учреждение с 2006 года, было возбуждено в 2018 году по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), суд приговорил его к 2,5 годам колонии. В 2021 году Садовой был приговорен к четырем годам колонии уже по другому уголовному делу.