Российские экспортеры продовольствия в ноябре установили новый исторический рекорд

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Экспортеры продовольствия из РФ в ноябре 2021 года установили новый исторический рекорд, объем экспорта достиг $3,82 млрд. Об этом говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).

"В ноябре 2021 года экспорт продовольствия из России установил новый исторический рекорд и достиг $3,82 млрд. Это больше, чем за весь 2002 год. Прежний рекорд был установлен в августе 2021 года и составлял $3,44 млрд. Об этом свидетельствуют расчеты аналитического центра Группы РЭЦ по данным ФТС России", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в РЭЦ, до 2021 года российский экспорт продовольствия лишь однажды превысил $3 млрд в месяц. Это произошло в декабре 2020 года. Однако с августа 2021 года показатель не опускается ниже этого уровня. В организации отметили, что основными товарами продовольственного экспорта России в ноябре стали пшеница ($953 млн), ракообразные ($540 млн, главным образом крабы), подсолнечное масло ($430 млн), мороженая рыба ($313 млн, в первую очередь минтай, треска, лосось, а также икра и печень), рапсовое масло ($120 млн), ячмень ($113 млн), шоколадные изделия ($100 млн), семена льна ($97 млн) и кукуруза ($95 млн).

Кроме того, большим ростом поставок в натуральном выражении среди крупных экспортных товаров в ноябре отметились зернобобовые (рост в 2,2 раза к ноябрю 2020 года), говядина (в 2,1 раза), маргарин и аналоги (+93%), ракообразные (+91%), сахар (+59%), рыбное филе (+54%), безалкогольные напитки (+53%), хлопья и прочее обработанное зерно (+41%), семена льна (+31%), пиво (+28%).Ведущими направлениями экспорта продовольствия из России в ноябре 2021 года были Турция ($512 млн), Египет ($306 млн), Китай ($291 млн), Казахстан и Нидерланды (по $279 млн), Иран ($247 млн), Республика Корея ($218 млн), Белоруссия ($160 млн) и Япония ($145 млн).

АО "Российский экспортный центр" - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "Эксар"), АО "Росэксимбанк" и АНО "Школа экспорта", что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла, - от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.