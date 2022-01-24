ФАС возбудила административное дело против швейцарского производителя аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении швейцарской компании Hamilton Medical AG, производящей аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Служба запросила информацию в рамках антимонопольного дела по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в госзакупках на поставку аппаратов ИВЛ. Эти данные необходимы ведомству для полного и всестороннего рассмотрения дела. Однако швейцарский производитель ИВЛ запрашиваемые сведения не предоставил, а также не направил в антимонопольную службу мотивированных пояснений о причинах неисполнения требования комиссии ФАС России", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что в случае, если вина компании будет установлена, ей грозит штраф.