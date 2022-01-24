{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС возбудила административное дело против швейцарского производителя аппаратов ИВЛ

В случае признания вины компании Hamilton Medical AG грозит штраф

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении швейцарской компании Hamilton Medical AG, производящей аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Служба запросила информацию в рамках антимонопольного дела по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в госзакупках на поставку аппаратов ИВЛ. Эти данные необходимы ведомству для полного и всестороннего рассмотрения дела. Однако швейцарский производитель ИВЛ запрашиваемые сведения не предоставил, а также не направил в антимонопольную службу мотивированных пояснений о причинах неисполнения требования комиссии ФАС России", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что в случае, если вина компании будет установлена, ей грозит штраф.

Теги
РоссияШвейцария
Расписки Fix Price растут более чем на 7% на планах о выкупе ГДР
Читать полностью