СМИ: Индия поставит 50 тыс. тонн пшеницы Афганистану в начале февраля

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Индия в начале февраля поставит 50 тыс. тонн пшеницы в Афганистан через пакистанскую территорию. Об этом в понедельник сообщает телеканал AajTak.

По его данным, Нью-Дели и Исламабад по дипломатическим каналам окончательно согласовали вопрос о способе доставки индийской пшеницы в качестве гуманитарной помощи Кабулу через территорию Пакистана. Непростые индийско-пакистанские переговоры о транзите индийской пшеницы продолжались с 19 октября.

В ноябре прошлого года назначенный министром иностранных дел в сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки призвал Исламабад разрешить поставку гуманитарной помощи из Индии в Афганистан через пакистанскую территорию.

В соответствии с договоренностями сторон, афганские грузовики, арендованные Всемирной продовольственной программой ООН, будут доставлять пшеницу через пограничный пункт "Аттари-Вагах" на границе Индии и Пакистана. Для этого потребуется 1 200 грузовых машин, перевозка упомянутого объема пшеницы может занять один месяц. На территорию Афганистана гуманитарная помощь Индии будет переправлена через пограничный пункт "Торкхам" на пакистано-афганской границе.

Ранее Пакистан настаивал на перевозке пшеницы на пакистанских грузовиках под флагами ООН. Индия выразила несогласие с этим и добивалась на транспортировке пшеницы своим или афганским автотранспортом, заявив, что пакистанское правительство не должно выдвигать никаких условий в отношении доставки гуманитарной помощи.

Комментируя разрешение на транзит индийской пшеницы в Афганистан, пакистанский МИД заявил, что это решение не должно служить прецедентом для будущих перевозок, поскольку Пакистан запрещает использовать свою территорию в целях индийско-афганской торговли в будущем.