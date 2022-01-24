Fix Price планирует в 2022 году открыть 750 магазинов против 737 годом ранее

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сеть Fix Price планирует в 2022 году открыть 750 магазинов по сравнению с 737 магазинами в 2021 году. Об этом говорится в сообщении компании.

"В 2021 году количество чистых открытий составило 737 магазинов, превысив прогноз в 730 магазинов, в 2022 году компания планирует открыть 750 магазинов (net)", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, в 2021 году было в том числе открыто 626 магазинов под управлением компании и 111 магазинов, работающих по франшизе, несколько опередив прогноз по открытиям на 2021 год, в соответствии с которым планировалось обеспечить чистый прирост на уровне около 730 магазинов. Общая торговая площадь магазинов, работающих под брендом Fix Price, увеличилась на 167,3 тыс. кв. м и достигла 1057 тыс. кв. м.

Fix Price - сеть магазинов низких фиксированных цен, которая насчитывает более 4,9 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья. В 2020 году выручка компании составила 190,1 млрд рублей, показатель EBITDA - 36,8 млрд рублей, чистая прибыль достигла 17,6 млрд рублей по МСФО.