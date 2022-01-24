Пять лесопереработчиков России воспользовались новым льготным займом в 2021 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пять компаний из Хабаровского края, Ленинградской, Ульяновской областей и Карелии в 2021 году воспользовались льготным займом для лесопереработчиков, который был введен в прошлом году Фондом развития промышленности (ФРП) для развития в стране предприятий по обработке древесины. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в фонде.

В конце 2020 года президент России поставил задачи по сохранению леса, ускоренному развитию и декриминализации лесного комплекса, реформированию отрасли и избавлению ее от нелегальных схем. Во исполнение поручения ФРП совместно с региональными фондами запустил программу льготного финансирования, которая направлена на развитие предприятий по обработке древесины.

"На текущий момент программой "Проекты лесной промышленности" воспользовались пять компаний - четыре [займа] выданы, и один подписан. Еще три [компании] получили одобрение на предоставление займа", - говорится в сообщении.

В ФРП уточнили, что компания "Форпостлес" из Хабаровского края с помощью займа в два раза увеличит производство досок и бруса. Компания "Фиро-О" из Ленинградской области благодаря льготным средствам приобретет российское оборудование для создания линии сортировки лесоматериалов.

Также в списке получателей займов компания "Крона" из Карелии, которая модернизирует лесоперерабатывающий завод для увеличения объема производства пиломатериалов и налаживания выпуска пеллет из отходов производства. Компания "Хольцхоф Рус" из Ульяновской области с привлечением льготного займа в два раза увеличит производство террасной доски из смеси композита и натуральной древесной стружки.

Как уточнили в фонде, всего по действующим программам ФРП выдал более 75 займов компаниям по всей стране на создание новых или модернизацию действующих деревообрабатывающих производств на общую сумму 15,6 млрд рублей.

О программе

Программа "Проекты лесной промышленности" дает возможность получить до 100 млн рублей на приобретение деревообрабатывающего оборудования под 1% и 3% годовых на три года, возврат основного долга начинается со второго года пользования заемными средствами.