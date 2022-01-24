Кластер радиоэлектроники создадут в Марий Эл к 2030 году

ТАСС, 24 января. Власти Марий Эл намерены к 2030 году создать кластер радиоэлектроники стоимостью 32,6 млрд рублей. Реализация проекта предполагает привлечение порядка 14 млрд рублей внебюджетных средств и создание более чем 1 тыс. рабочих мест, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

"Предприятия Республики Марий Эл располагают научно-технической и испытательной базой для проведения исследований, разработки и выпуска новой продукции. Проект "Кластер радиоэлектроники России" рассчитан на реализацию в 2022 - 2030 годах, стоимость проекта оценивается в 32,6 млрд рублей, из них 13,8 млрд рублей - внебюджетные средства", - сказано в ответе на запрос ТАСС с пояснением, что создание кластера относится к числу перспективных проектов социально-экономического региона.

В рамках проекта планируется создать современное производство микросхем на одном из предприятий радиоэлектроники Марий Эл и запустить линии по производству печатных плат. Отмечается, что реализация проекта будет способствовать снижению зависимости российского рынка микроэлектроники от зарубежных поставщиков. Также планируется создание в республике Центра разработки печатных плат и подготовки кадров в области производства печатных плат.

Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности региона обеспечения роста объемов промышленного производства и промышленного экспорта в рамках проекта планируется расширение программы займов для промышленности за счет докапитализации Фонда развития промышленности Республики Марий Эл и разработка механизма снижения тарифов на электроэнергию.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил главам регионов Приволжского федерального округа (ПФО) подготовить в каждом из субъектов дорожные карты по проектам, реализация которых окажет наибольшее положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов ПФО. Цель проектов - синхронизировать региональные стратегии развития с национальными целями, госпрограммами и ключевыми инициативами.