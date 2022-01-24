Обанкротившийся поставщик софта для Минобороны передаст разработки "Росэлектронике"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) Ростеха в процессе банкротства передаст свою интеллектуальную собственность другим предприятиям госкорпорации. Об этом сообщили ТАСС в "Росэлектронике", которая входит в состав Ростеха.

"Разработки и полученная в их результате интеллектуальная собственность будут переданы профильным предприятиям холдинга для завершения проектов", - сказали в "Росэлектронике", в которую входит ЦНИИ ЭИСУ.

В понедельник издание "Коммерсантъ" сообщило, что ЦНИИ ЭИСУ 21 января был признан банкротом. ЦНИИ ЭИСУ занимался разработкой специализированного программного обеспечения, операционных систем семейства "Рассвет" и "Заря", основанных на Linux, а также робототехники для нужд Министерства обороны.

Долг предприятия составляет 3,57 млрд руб., крупнейшими кредиторами выступают структуры госкорпорации, которые рассчитывают получить его основной актив - четырехэтажный особняк на Тверском бульваре рыночной стоимостью около 7 млрд руб.

"В ходе ведения дела о банкротстве нарушения, которые могли бы повлиять на ход дела, выявлены не были. В связи с этим решение суда о начале процедуры конкурсного управления стало следующей стадией в рамках действующего законодательства после процедуры наблюдения, которая была введена ранее", - сказали в "Росэлектронике".

ЦНИИ ЭИСУ был образован в 1969 году, в 2014 году был передан в ведение Ростеха. Дело о его банкротстве было начато в 2018 году.