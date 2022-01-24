В Сахалинской области построили первую солнечную электростанцию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Строительство первой в Сахалинской области солнечной электростанции завершено на острове Итуруп (южная группа Курильских островов), начало ее работы планируется на февраль. Объект в селе Рейдово оснащен современным российским оборудованием и будет питать местную энергосеть, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Станция, по расчетам, позволит ежегодно экономить для местного бюджета около 15 млн рублей за счет сокращения закупок дизтоплива. На возведение ушло около четырех месяцев. Ее установленная мощность - 250 кВт, такой объем энергии вырабатывают 620 солнечных батарей. Энергообъект подключат к общей сети дизельных электростанций Рейдово. Традиционная генерация после запуска новой станции станет меньше, будет экономиться топливо, будет меньше выбросов в окружающую среду.

"Мы уже провели первые проверки, тестовые запуски электростанции - все прошло успешно, - цитируется Дмитрий Леонтьев, инженер компании "ДальЭнергоИнвест", которая реализовала проект на собственные средства. - Сейчас ожидаем приезд специалистов Ростехнадзора. После того, как они подготовят заключение, станция ориентировочно в феврале начнет работу в плановом режиме, будет подключена к общей энергосети села Рейдово".

Для Итурупа пока приходится закупать дизтопливо на материке. На острове есть альтернативные источники энергии, но их потенциал мало используется. Например, солнечную энергию в небольших объемах для собственных нужд использовали местные компании и некоторые жители.

"Появление первой солнечной электростанции без преувеличения - знаковое событие для Курил. Мы впервые в нашем регионе будем использовать возобновляемую энергию солнца для получения электричества в таких объемах. Это особенно важно для островных изолированных энергосистем и позволит не только сохранить бюджетные средства, сберечь уникальную островную природу, но и повысить надежность электроснабжения курильчан", - приводятся пресс-службой слова губернатора Валерия Лимаренко.

В ближайшие годы по поручению Лимаренко предполагается дополнительное изучение энергопотенциала Курильских островов, замена устаревшего энергооборудования. В перспективе - создание на Курилах тестового полигона для апробации и внедрения технологий в области распределенной энергетики на основе возобновляемых источников энергии. Сахалинская область - первый регион в России, который взял обязательства по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и развитию альтернативных источников энергии. На островах проводится эксперимент по установлению регулирования выбросов и поглощению парниковых газов. Уже действуют электростанции, использующие энергию ветра, воды и геотермальных источников. За пять лет островная экономика должна стать углеродно нейтральной.