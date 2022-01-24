Совет ЕЭК утвердил единые правила регулирования обращения ветеринарных лекарств в ЕАЭС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом на брифинге по итогам заседания совета сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"Установлены единые процедуры регистрации ветеринарных лекарственных препаратов, единые требования к их качеству, эффективности и безопасности, а также критерии их оценки, единые правила и процедуры контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств", - сказала официальный представитель ЕЭК.

По ее словам, документ создаст более благоприятные условия для функционирования и развития общего рынка ветеринарных лекарственных средств в ЕАЭС.

"Правила вступят в силу по истечении 24 месяцев с даты вступления в силу решения совета", - уточнила Малкина.

Совет ЕЭК также внес изменения в положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС. Согласно решению совета, за счет механизма оценки риска будет уменьшено число досмотров товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Также будет применяться механизм предварительного уведомления о выдаче третьей страной ветеринарного сертификата на ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС подконтрольные товары. По оценке ЕЭК, это поможет упросить процедуру ветеринарного контроля в ЕАЭС.