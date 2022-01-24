Основная сессия на российском рынке акций открылась разнонаправленной динамикой индексов

МОСКВА, 24 января /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС прибавлял 0,01% и находился на уровне 1 402,05 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи опускался до 3 407,35 пункта (-0,93%). При этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,94%, до 3 407,02 пункта.

Курс доллара к рублю на открытии основной сессии снижался на 0,48%, до 77,05 рубля, евро - до 87,25 рубля (-0,7%).

В то же время стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,64%, до $88,45 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 0,58% и торговался на уровне $85,63 за баррель.