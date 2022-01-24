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ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 36,5 млрд рублей

Объем валюты, купленной регулятором с расчетами 20 января, составлял 36,7 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 21 января на сумму 36,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 20 января, составлял 36,7 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января 2021 года вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 3,2 трлн рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке составил порядка 1,7 трлн рублей.

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