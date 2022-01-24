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Колебания курса рубля
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Курс евро поднялся выше 88 рублей

В последний раз курс европейской валюты превышал этот показатель 14 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,21% к закрытию предыдущей сессии, до 88,05 рубля, свидетельствуют данные площадки на 11:20 мск.

В последний раз курс евро поднимался до такого значения 14 января 2022 года.

К 11:35 мск курс евро замедлил рост до 88,03 рубля (+0,18%), курс доллара растет на 0,39%, до 77,73 рубля.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,64%, до $88,45 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,6% и торгуется на уровне $85,65 за баррель.

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