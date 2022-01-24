В Москве выделили почти 25 га под строительство Рублево-Архангельской линии метро

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Москвы выделили 11 земельных участков общей площадью 24,5 гектара под строительство Рублево-Архангельской линии метро, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Департамент городского имущества заключил с ГУП "Московский метрополитен" 11 договоров аренды земельных участков общей площадью 24,5 га для строительства Рублево-Архангельской линии метрополитена. Эти площадки будут использоваться для возведения станций, наземных павильонов, а также необходимой инфраструктуры. Новая ветка соединит два деловых центра - "Москва-Сити" и в Рублево-Архангельском", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента городского имущества Москвы Максима Гамана.

Отмечается, что Рублево-Архангельская линия длиной около 19 км пройдет через четыре района - Пресненский, Хорошево-Мневники, Строгино, Кунцево, и затронет Одинцовский и Красногорский городские округа Московской области. В составе новой ветки планируется открыть восемь станций под рабочими названиями "Звенигородская", "Народное Ополчение", "Бульвар Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Липовая роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".

Кроме того, в нее войдут две станции, которые сейчас работают в составе Большой кольцевой линии, - "Деловой центр" и "Шелепиха". У пассажиров появится возможность пересаживаться между Рублево-Архангельской и Арбатско-Покровской линиями на станции "Строгино" и Большой кольцевой линией метро на станции "Народное Ополчение".

Строительство будет идти в два этапа. На первом проложат отрезок протяженностью 12,6 км от станции "Шелепиха" Большой кольцевой линии до "Липовой рощи". "Именно для него Департамент городского имущества предоставил земельные участки. На втором этапе планируют продлить линию от "Липовой рощи", построив станции "Рублево-Архангельское" и "Ильинская", - уточняется в сообщении.