Минприроды переведет половину сотрудников на дистанционный режим работы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ переведет половину сотрудников центрального аппарата на дистанционный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"На дистанционную работу в центральном аппарате Минприроды переводится 188 человек из 11 департаментов. Это половина сотрудников министерства", - отметили в Минприроды.

В министерстве также отметили, что удаленка не повлияет на исполнение профессиональных задач. "Все остаются на связи, совещания и встречи будут проходить по видеоконференцсвязи", - добавили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фоне ситуации с коронавирусом поручил с 21 января по максимуму перевести в дистанционный формат как совещания, так и в целом работу федеральных органов власти. Это коснется в том числе аппарата правительства РФ, федеральных министерств и их территориальных подразделений.