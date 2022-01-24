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Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 10,25% годовых

НУР-СУЛТАН, 24 января. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 9,75% до 10,25% годовых. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 10,25% годовых с процентным коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 9,25%", - говорится в сообщении.

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