Крупнейший производитель вина в России за восемь лет увеличил продажи более чем в два раза

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Крупнейший производитель вина в России - группа компаний "Ариант" - за восемь лет увеличил продажи в 2,6 раза - с 24,4 млн бутылок в год до 64,5 млн бутылок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В Краснодарском крае производится 45% всего российского вина. По данным администрации Краснодарского края, в регионе собрали в 2021 году 180 тыс. тонн винограда, что на 7% меньше урожая прошлого года. К потерям привели летние подтопления в регионе. В 2021 году экспорт вина на Кубани вырос на 25% - до 448 тыс. декалитров. Кубанское вино поставляют в 18 стран.

"За восемь лет продажи "Кубань-Вино" выросли в 2,6 раза (с 24,4 млн бутылок в год до 64,5 млн бут в год). Продукция становится все более востребованной не только на внутреннем, но и на внешнем рынке", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по итогам 2021 года компания направила на экспорт 550 тыс. бутылок вина и открыла девять новых направлений: Уганду, Тайвань, Таджикистан, Южную Корею, Израиль, Латвию, Эстонию, Словению и Швейцарию. География экспорта сегодня насчитывает 22 страны.

Также в пресс-службе отметили, что общий объем производства "Кубань-Вино"и "ЦПИ-Ариант" составил 89,905 млн бутылок вина, а площадь виноградников увеличилась до 9 146 га.

"Прошедший год стал рекордным по объему урожая. Валовый сбор винограда составил 83 428 тонн, значительно превысив средние показатели как по региону, так и по стране.

В 2021 году агрофирма "Южная" продолжила реализацию программы создания новых виноградников. Ввиду интенсивных закладок в предыдущие годы и достижения запланированного уровня площадей было высажено 437 га. В текущем году запланировано посадить около 500 га. Общая площадь земель "Южной" сегодня составляет 13 119 га", - отметили в пресс-службе.

О виноделии на Кубани

Краснодарский край является одним из ведущих винодельческих регионов в России, общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в стране. В крае установлено 9 географических объектов с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и 21 территория производства вин с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Основные товарные виноградники расположены в Темрюкском районе - 19 тыс. га, Анапе - 4 тыс. га, Новороссийске - 1,7 тыс. га, Крымском районе - 1,3 тыс. га, Геленджике - 0,3 тыс. га. В крае 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.