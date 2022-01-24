Поголовье крупного рогатого скота в Ингушетии за год увеличилось на 6%

МАГАС, 24 января. /ТАСС/. Положительная динамика наблюдается в агропромышленном комплексе Ингушетии, в частности, в сфере животноводства: в январе-декабре 2021 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросло почти на 6%. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев.

"Численность крупного рогатого скота составила 73 555 голов, что на 5,9% больше уровня аналогичного периода 2020 года. Поголовье птицы всех видов составило 354 274, что на 101,6% больше соответствующего периода позапрошлого года", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, за год на 5,3% выросло поголовье овец и коз, а коров - на 10,2%. По словам Гагиева, доля в общем поголовье скота и птицы индивидуального подворья составляет 51% по крупному рогатому скоту, в том числе по коровам - 42,6%, овцам и козам - 18,9%, птице всех видов - 54,9%.

Министр также отметил, что в прошлом году наблюдался рост производства основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий. Всего в республике произведено мяса скота и птицы на убой в живом весе более 8,7 тыс. тонн, что составляет 109,5% к 1 января 2021 года. Молока было получено на 17,8% больше с прошлогодними показателями.

Ранее власти Ингушетии сообщали, что поголовье мелкого рогатого скота в Ингушетии планируется увеличить до 20 тыс. весной 2022 года. Животноводство является одной из основных отраслей в АПК республики, динамика прироста осуществляется за счет государственной поддержки, направленной на создание крестьянских фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм.