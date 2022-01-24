В Москве начались работы по организации энергоснабжения технологической долины МГУ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Энергетики приступили к работам по обеспечению энергоснабжением строящейся технологической долины Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ). Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Ведется работа по реализации проекта развития территорий МГУ имени Ломоносова, он включает создание новых научных кластеров, деятельность которых потребует дополнительных энергомощностей, - отметил Бирюков. - Запланировано строительство восьми распределительных трансформаторных подстанций, прокладка дополнительных питающих кабельных линий протяженностью более 113 км. Общая присоединяемая мощность составит 149 МВт".

По его словам, сейчас энергетики начали мероприятия по выполнению закрытых переходов для последующей прокладки кабельных линий от питающих центров "Котловка" и "Золотаревская" в сторону распределительных подстанций. "При прокладке коммуникаций используется метод горизонтально-направленного бурения, который позволяет сохранить внешнюю часть грунта и ландшафта местности, - пояснил Бирюков. - Параллельно продолжаются проектно-изыскательские работы".

Он подчеркнул, что электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности, то есть в случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной. "Технологическое присоединение объектов главного вуза страны будет выполнено с применением оборудования 20 кВ, основными преимуществами которого являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности", - уточнил заммэра.