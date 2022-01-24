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Кабмин выделит почти 11 млрд рублей на строительство новой развязки на ЦКАД

Кабмин РФ выделит почти 11 млрд рублей на строительство новой развязки на ЦКАД - Мишустин.

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 10,25% годовых
Такое решение приняли с учетом необходимости снижения инфляционных ожиданий и вхождения инфляции в установленный целевой коридор 4-6% к концу 2022 года
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