Молдавские таксисты пикетируют правительство после подорожания метана

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Около сотни водителей такси пикетируют в понедельник здание правительства Молдавии, требуя от властей повлиять на подорожание метана, цена на который с 22 января выросла на 30% до 17,6 лея за кубометр (примерно $1), передает телеканал Realitatea.

"Мы требуем от правительства компенсаций или возвращения стоимости газа на прежний уровень. <…> Ждем, чтобы к нами вышел представитель правительства", - сказал в интервью телеканалу один из протестующих. Участники акции протеста припарковали свои автомобили на главной площади города и периодически гудят в автомобильные клаксоны. Полиция не вмешивается в их действия.

Ранее глава газораспределительной компании Вадим Чебан объяснил, что увеличение цены связано с подорожанием импорта газа. Он считает, что изменение не должно радикально повлиять на транспортников. Из более 1 млн единиц транспортных средств порядка 20 тыс. используют метан в качестве моторного топлива. Каждый из них имеет полную свободу для выбора топлива для своих автомобилей, учитывая разнообразие продуктов и обширную сеть заправочных станций по всей территории страны, написал Чебан в своем телеграм-канале.

Реакции правительства пока нет. В конце прошлого года в Кишиневе бастовали водители междугородных автобусов, которые требовали разрешение увеличить тариф. Они сообщают, что планируют продолжить демонстрации. В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла с $450 до $647 за тысячу кубометров.