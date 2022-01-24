"Камаз" планирует нарастить номенклатуру в автоцентре в Казахстане

КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. "Камаз" планирует значительно нарастить номенклатуру, в том числе по модели К5, в Акмолинском автоцентре компании в Казахстане. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Рустам Минниханов вместе с генеральным директором ПАО "Камаз" посетили Акмолинский автоцентр ПАО "Камаз". Президент осмотрел автоцентр, склад и монтажный центр спецтехники. В 2021 году здесь провели модернизацию, нарастили количество мест на складе. В этом году планируют значительно нарастить номенклатуру, в том числе по модели К5", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сегодня продукция автогиганта реализуется в Казахстан в основном через собственную товаропроводящую сеть. По итогам 9 месяцев 2021 года доля "Камаза" на рынке новых грузовых автомобилей в Казахстане составляет 42%, что составляет 1068 единиц.

По данным пресс-службы, сегодня "Камаз" реализует в Казахстане три крупных проекта. Это строительство завода по производству чугунного литья в индустриальной зоне города Костанай, площадью более 30 тыс. кв. м. Здесь продолжаются строительные работы. Запустить серийное производство планируют во втором полугодии 2024 года.

"В этой же индустриальной зоне идет строительство завода по производству главных передач ведущих мостов мощностью около 74 тысяч штук. Так же ПАО "Камаз" работает над увеличением локализации производства балок ведущих мостов, сейчас этот проект на стадии согласования", - сообщает пресс-служба.

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Казахстане.