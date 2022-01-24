"Магнит" в 2021 году увеличил поставки по агроконтрактам на 21%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сеть магазинов "Магнит" в 2021 году увеличила поставки по агроконтрактам на 21% по сравнению с показателем за 2020 год, до 305 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Магнит" поставил в сеть рекордные 305 тыс. тонн отечественной продукции по агроконтрактам. Компания в 2021 году увеличила объемы поставок российских овощей и фруктов в рамках агроконтрактации на 21% по сравнению с 2020 годом", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, доля в продажах этой продукции, в том числе под брендом "Магнит Свежесть" в магазинах сети по ключевым категориям составила около 30%, лидируют отечественные овощи борщевого набора (свекла, капуста, картофель, морковь). Сейчас по долгосрочным контрактам "Магнит" сотрудничает с 65 отечественными производителями, 17 новых поставщиков появились в 2021 году. Проект реализуется в компании более пяти лет. Розничная сеть заключает с хозяйствами договоры на будущие поставки урожая, что позволяет фермерам иметь партнера и быть уверенными в реализации своей продукции, а компании - приобретать овощи и фрукты напрямую, без посредников, контролировать всю цепочку производства: от севооборота до отгрузки.

География производителей начинается от республик Северного Кавказа и заканчивается субъектами Уральского и Сибирского федеральных округов (Тюменская, Курганская, Новосибирская области и другие регионы). Поставщики, в том числе мелкие и средние, выращивают для "Магнита" более 50 наименований продукции, кроме овощей борщевого набора, это тыква, репа, сельдерей, а также яблоки, дыни. Как заявил директор департамента управления агропромышленными предприятиями "Магнита" Иван Лубянский, слова которого приводятся в сообщении, в 2022 году ретейлер продолжит развивать это направление.

"Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2021 года сеть "Магнит" насчитывала более 25 тыс. магазинов, расположенных в 3 840 населенных пунктах Российской Федерации.