"Ъ": Unicredit передумал покупать банк "Открытие"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Крупнейший банк Италии Unicredit передумал приобретать банк "Открытие" из-за высокого риска введения США санкций против России. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным близкого к Банку России источника газеты, Unicredit изначально не проявлял серьезного интереса к покупке "Открытия". Другой источник "Коммерсанта" из банка топ-10 напомнил, что сообщение о возможных санкциях против России появилось спустя день после публикации о возможном интересе Unicredit к покупке банка. "Так что если бы такой интерес и был, то после 12 января он мгновенно испарился - слишком велики риски учитывая геополитическую обстановку", - указывает он.

В Unicredit отказались от комментариев газете.

11 января агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Unicredit в ближайшее время может начать проводить due diligence (всесторонний анализ бизнеса) банка "ФК Открытие".

Продажа "Открытия"

В начале декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ пока продолжает работу по выяснению интереса стратегических инвесторов к покупке банка "Открытие". Она отмечала, что тема со стратегическим инвестором пока не закрыта, но регулятор также рассматривает и выход "Открытия" на IPO (первичное публичное предложение акций).

В начале августа Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". Регулятор принимал сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года.