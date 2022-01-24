В Совфеде заявили, что 2% личных подсобных хозяйств в РФ охвачены кооперативным движением

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Лишь 2% из 18 млн личных подсобных хозяйств россиян охвачены кооперативным движением, это огромный резерв для развития сельхозпроизводства. Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению в Москве всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов.

"В РФ есть малые формы хозяйствования, которые представлены 179 тысячами крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 5 600 потребительских кооперативов и около 18 млн личных подсобных хозяйств граждан, которые занимаются сельским хозяйством. <...>. Всего 2% личных подсобных хозяйств охвачены кооперативным движением, а 98% ждут своего часа", - сказал он.

Кроме того, из всех крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей кооперативным движением охвачено всего около 7%. "Это огромный резерв для развития аграрного производства страны", - подчеркнул сенатор. По словам Борисова, малые формы хозяйствования в совокупности производят сегодня 42% продукции сельского хозяйства страны. "Сегодня эти хозяйства проводят в стране 30% зерна, 79% картофеля, 73% овощей, 46% молока, 20% мяса и 19% яиц. Это огромный объем, который можно при определенных условиях резко увеличить и решить задачи, которые стоят перед страной в области сельского хозяйства", - указал парламентарий.

Он сказал, что за последние пять лет рост объема продукции крупного аграрного бизнеса составил 38%, но это сильно не повлияло на рост доходов сельского населения в целом. "Источником в этом являются малые формы хозяйствования. Их нужно развивать и поддерживать. Главный инструмент в этом - развитие сельскохозяйственной кооперации", - сказал зампред комитета СФ.

Как отметил сенатор, необходимо развитие господдержки в сфере сельхозкооперации, введение механизмов ее стимулирования, также надо решить проблемы, связанные с избыточными и неэффективными административными требованиями, которые стоят перед кооперативами. Борисов сказал, что Центробанк с 2013 года установил достаточно жесткие требования, в соответствии с которыми маленький кредитный кооператив в российском поселке несет такую же ответственность, как большие банки, "которые работают на всю страну". По его словам, в частности, они представляют 17 разных отчетов, как и большие банки, а также бухгалтерский баланс.

"Это очень напрягает, в результате многие кооперативы перестали работать. Из 1 800 кредитных кооперативов, которые работали в 2013 году, от них осталось 600, еще 100 из них сегодня не работают", - сказал парламентарий.