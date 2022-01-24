Минсельхоз выделит 5 млрд рублей на развитие сельхозкоопераций в 2022 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минсельхоз планирует направить 5 млрд рублей из федерального бюджета на развитие сельхозкооперативов, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Об этом заявила заместитель директора департамента развития сельских территорий Рената Бибарсова в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению в Москве 26 января 2022 года IX Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов.

"В текущем году на поддержку кооперативов запланировано направить 5 млрд рублей из федерального бюджета - это на 40% больше, чем в предыдущем году", - рассказала Бибарсова.

Она также напомнила, что Минсельхоз предпринимает ряд стимулирующих мер для малых форм хозяйствования с целью их объединения. Например, с 2015 года реализуется программа грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов. "За 7 лет реализации этого вида господдержки на гранты было направлено 12 млрд рублей, что позволило реализовать более тысячи проектов", - отметила она.

Ранее, в 2019 году, были введены новые меры господдержки, под которые подпадают практически все типы кооперативов. "В прошлом году такие меры господдержки реализовали 72 региона страны: адресную поддержку получили 512 кооперативов в объеме порядка 1,5 млрд рублей", - добавила Бибарсова. Также кооперативы могут получать субсидии в рамках иных направлений поддержки АПК: в 2021 году 133 кооператива получили около 120 млн рублей.

В ходе конференции спикеры обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются представители малого агробизнеса. Одним из наиболее тяжелых вопросов для кооперативов является получение заемных средств. Бибарсова отметила, что в 2021 году около 62 кооперативов получили кредиты на общую сумму в 2,3 млрд рублей, а 14 из них получили инвестиционные кредиты. В три раза меньше кооперативов получили такие кредиты в 2020 году.

Также президент Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов "Агроконтроль" Андрей Морозов отметил недостаточную информированность сельскохозяйственных товаропроизводителей, в частности их неумение объединяться в кооперативы. "К сожалению, не все малые товаропроизводители готовы объединяться в сельскохозяйственный кооператив, поэтому не менее важным фактором в развитии сельхозкооперации мы на сегодня видим работу центров компетенций, которые созданы специально для развития сельхозкооперации и поддержки фермеров. На сегодняшний день они созданы в каждом регионе страны и образуют единую систему сельхозконсультирования малого агробизнеса", - в свою очередь отметила Бибарсова. Она добавила, что с 2019 года центрами компетенций в сельхозкооперацию было привлечено порядка 40 тыс. представителей малого агробизнеса и ОПХ.