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В Думе не исключают, что запрет криптовалют плохо скажется на технологическом развитии РФ

При этом депутат Антон Горелкин назвал доклад Банка России о криптовалютах "отправной точкой для широкой дискуссии", результатом которой станут "единые правила игры" в этой сфере

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Предложение Центрального банка РФ о запрете криптовалют не является верным решением и может негативно сказаться на высокотехнологическом развитии страны. Такое мнение в понедельник высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

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"Не думаю, что запрет криптовалют, о котором говорится в нашумевшем докладе Центробанка, это верное решение. Да, многие аргументы, которые приводит регулятор, разумные и правильные с точки зрения экономической безопасности. Но я разделяю позицию экспертов (в том числе Павла Дурова), которые видят в блокчейн-технологиях будущее, считают, что запрет на криптовалюты может негативно сказаться на высокотехнологическом развитии нашей страны", - написал политик в своем Telegram-канале.

При этом Горелкин назвал доклад ЦБ РФ "отправной точкой для широкой дискуссии", результатом которой станут "единые правила игры" в этой сфере. "Их нужно определить как можно быстрее, но при этом соблюсти баланс экономической безопасности, технологического развития и интересов наших граждан, для которых криптовалюты стали основой их личной экономики", - отметил он.

21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.

Кроме того, предлагается ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами, установить ответственность за нарушение данного запрета.

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