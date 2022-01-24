Российский агроэкспорт в Японию в 2021 году вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Объем экспорта АПК из России в Японию увеличился в 2021 году в 2,5 раза в стоимостном выражении по сравнению с показателем за 2020 год и достиг $719 млн. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"В 2021 году из России в Японию поставлено 215 тыс. тонн продукции АПК на $719 млн. По данным ФТС, в физическом выражении объем экспорта вырос на 61%, в стоимостном - в 2,5 раза. Благодаря такой динамике, Япония вошла в топ-10 стран - импортеров российских продовольственных товаров", - отмечается в сообщении.

Поставки кукурузы в Японию по итогам прошлого года увеличились на 35%, до 97 тыс. тонн в натуральном объеме и на 60%, до $21 млн в денежном.

О поставках рыбы и морепродуктов

По данным аналитиков, Япония занимает четвертое место среди ведущих покупателей рыбы и морепродуктов из России. В том числе физический объем поставок мороженой рыбной продукции по итогам прошлого года увеличился в 2,9 раза, до 67 тыс. тонн, а стоимостной - в 3,7 раза, до $516 млн. Около 58% экспортной выручки в этой категории пришлось на печень, икру и молоки, 35% - на нерку.

Рост обусловлен высоким спросом со стороны Японии на лососевые и их икру, поясняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, слова которого приводятся в сообщении. "Из-за неудачной лососевой путины 2020 года японские запасы икры сократились. Общий объем запасов в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизился настолько сильно, что даже значительный рост цен не влиял на ситуацию. С учетом этого хорошая российская лососевая путина 2021 года разогрела спрос на японском рынке, что привело к увеличению экспортных поставок по высоким ценам", - сказал он.

Как сообщили в "Агроэкспорте", экспорт ракообразных в Японию составил 4,9 тыс. тонн, что на 28% ниже показателя 2020 года, при этом экспортная выручка выросла на 15%, до $85 млн. Драйвером роста стали поставки живых, свежих и охлажденных крабов, отгрузки которых возросли в 2,3 раза и составили $41 млн. "В первую очередь цены "разогнал" высокий спрос со стороны Китая. Надежды японских оптовиков и переработчиков на реэкспорт полуфабрикатов из Китая не оправдались, и после длительного ожидания им пришлось покупать живых крабов по ценам как для китайского рынка", - подчеркнул Зверев.

Также Япония является основным импортером из России морских ежей. За январь-декабрь экспорт данного вида иглокожих вырос до 8,7 тыс. тонн (+4,1%) на общую сумму $31 млн (+3,2%). Также возобновились отгрузки рыбного филе - 5,9 тыс. тонн на $17 млн, что, по словам Зверева, обусловлено снижением поставок филе аляскинской трески и частичным его замещением филе российской трески.