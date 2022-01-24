Производство филе и фарша минтая в России в 2021 году выросло на 52%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Производство филе и фарша минтая в России в 2021 г выросло на 52% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 123 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

"По итогам 2021 года общий объем производства филе и фарша минтая в море превысил 123 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с показателями 2020 года на 52% (81 тыс. тонн)", - отметили в ассоциации.

По данным ассоциации, более 26 тыс. тонн минтаевой продукции глубокой переработки было произведено на береговых заводах Дальнего Востока. Таким образом, общий объем производства увеличился до 150 тыс. тонн.

"В 2021 году под влиянием сложностей с поставками минтая в КНР и низких мировых цен на этот вид продукции российские рыбаки значительно увеличили выпуск продукции в море. Рост производства филе и фарша морской заморозки произошел за счет сокращения выпуска мороженного минтая без головы. Объем этого вида продукции в минувшем году снизился на 24% и составил 535 тыс. тонн", - прокомментировал итоги минувшего года президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, слова которого приводит пресс-служба. Он также отметил, что до 2,4 тыс. тонн выросли объемы производства минтаевого сурими.

По словам Буглака, выпуск продукции глубокой переработки в России в ближайшие годы будет активно расти. "Этому будет способствовать введение в строй новых судов и заводов, построенных в рамках первого этапа инвестиционные квот. Кроме того, идет масштабное переоборудование действующего флота. Рыбопромышленники устанавливают на судах линии производства филе. В 2020 году количество судов-филейщиков составляло 30 единиц, в 2021 году - 34 единицы", - сказал он.

В 2022 году общая группировка этого типа судов, по оценкам ассоциации, может вырасти до 38-40 единиц, а общий объем производства продукции глубокой переработки - до 170-190 тыс. тонн. Дальнейший рост обеспечат заводы, которые планируется построить в ближайшие годы в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. Как отметил глава АДМ, наращивание собственной переработки особенно на берегу - ключевая задача для отрасли.

Вылов минтая

Минтай остается главным промысловым ресурсом России, его доля в национальном улове - 35%. По данным АДМ, в 2021 году вылов минтая по всем районам промысла Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна достиг 1 721 тыс. тонн, снизившись на 5,8% (106 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом. Общий допустимый улов минтая на 2022 год установлен в размере 1 927 тыс. тонн.