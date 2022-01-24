Украина купила еще четыре партии угля из США и Колумбии

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Украинская компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приобрела дополнительно четыре партии угля из США и Колумбии для стабильной работы энергосистемы Украины в отопительный сезон.

"Новые партии угля из США и Колумбии прибудут на Украину в течение февраля - марта. Таким образом, на сегодня общее количество поставок компанией морем увеличено до 13 судов, а объем импортного угля - до 858 тыс. тонн", - сообщила в понедельник пресс-служба "ДТЭК Энерго".

По данным на 24 января, ДТЭК поставила на рынок Украины девять судов с колумбийским и американским углем, что позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тыс. тонн.

Ранее в ДТЭК поясняли, что импортируемый уголь в совокупности с топливом собственной добычи должен помочь ТЭС в случае необходимости нести дополнительную нагрузку, что позволит поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления. В целом предприятие законтрактовало более 1 млн тонн топлива из США, Польши, Казахстана.

Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко 17 декабря утверждал, что запасы топлива в стране критически малы. Несмотря на это, министр энергетики страны Герман Галущенко 21 декабря сказал, что ситуация стабильная в связи с регулярными поставками импортного топлива. По его словам, импорт угля в отопительный сезон может превысить 1,8 млн тонн. По состоянию на 10 января фактические запасы угля на украинских ТЭС составляли 61,2% от планового показателя в 971,4 тыс. тонн. При этом ни одна из ТЭС Украины не накопила минимальных запасов угля, которые предписывает законодательство страны.