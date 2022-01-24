"Уралтрансмаш" увеличит вместимость узкоколейного трамвая в версии для Европы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Ростех) ведет разработку узкоколейной модели трамвая для европейских городов, в которой будет увеличена пассажировместимость относительно модели для России. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.

"Уралтрансмаш" разработал и производит модель для узкой колеи, предприятие полностью обновило трамвайный парк Евпатории. Помимо Крыма, колея с такой шириной, которую еще называют "европейской", есть в Пятигорске и Калининграде.

"Конечно, мы настроены на европейский рынок, сейчас активно ведутся разработки модели трамвая для европейских городов. Она будет создана также под метровую колею, в вагоне будет увеличена пассажировместимость (максимальная вместимость узкоколейной модели для российского рынка составляет 179 человек - прим. ТАСС )", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на российском рынке в 2022 году "Уралтрансмаш" планирует расширить географию поставок, предприятие будет участвовать во всех тендерах. "Регионы называть пока рано, поскольку закупка трамваев производится на конкурсной основе. Мы будем участвовать во всех тендерах. Если говорить о моделях трамваев, то это, конечно, полностью низкопольные вагоны - односекционный 71-415 и трехсекционный 71-418. Они современные и инновационные, не требуют масштабной реконструкции инфраструктуры", - пояснил Семизоров.

АО "Уралтрансмаш" занимается разработкой и производством самоходных артиллерийских установок дивизионно-армейского звена, трамваев различных модификаций, приводов штанговых глубинных насосов.