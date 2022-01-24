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Собянин: в Москве создается новая транспортная реальность

Мэр столицы отметил, что строительство Юго-Восточной хорды выполнено более чем на 40%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве выполнено более чем на 40%, соединение крупнейших магистралей в городе создаст новую транспортную реальность. Об этом сообщил журналистам мэр города Сергей Собянин.

Он осмотрел ход строительства Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

"Этот участок относительно небольшой по протяженности, но самый сложный из всего дорожного строительства, которое велось когда-либо в Москве. Здесь на маленьком участке 14 эстакад и путепроводов соединяются сразу несколько магистралей: Волгоградский и Рязанские проспекты, ТТК, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды. Соединение этих крупнейших магистралей, по сути, создает новую транспортную реальность", - сказал Собянин.

По его словам, строительство Юго-Восточной хорды идет полным ходом. Уже выполнено более 40% запланированных работ. В следующем году будет открыта значительная часть этой новой городской магистрали. Юго-Восточная хорда бесшовно интегрируется в Северо-Восточную хорду, создавая московский скоростной диаметр. Ничего подобного в истории Москвы не строилось.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, строительство участка ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта до было начато весной 2020 года. Шестиполосная трасса длиной порядка 3 км (по прямой, без учета съездов на прилегающие улицы) пройдет вдоль путей МЦК и свяжет крупные магистрали города - шоссе Энтузиастов, СВХ, Рязанский проспект, ТТК и Волгоградский проспект. В составе участка будут построены 14 эстакад общей протяженностью 7 км, включая три эстакады основного хода и 11 эстакад-съездов на СВХ, Рязанский проспект, Новохохловскую и Нижегородскую улицы.

В рамках благоустройства прилегающей территории запланированы устройство 22,5 га газонов, высадка 1,68 тыс. деревьев (липа, клен, ива, береза, рябина) и 3,1 тыс. кустарников (дерен, пузыреплодник, спирея). В настоящее время готовность участка ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта составляет 50%. Строительство планируется завершить в 2023 году - вместе с соседним участком ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК.

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Собянин, Сергей Семенович
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