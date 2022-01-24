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Комитет Госдумы одобрил продление полномочий членов комиссии по межбюджетным отношениям

Как сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, законопроектом предлагается продлить действие временной нормы, которая действовала в 2021 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении и в целом законопроект о продлении действия полномочий членов трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям. Документ был инициирован главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и сенатором Николаем Журавлевым. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ.

Законопроект разработан в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки в начале 2022 года и необходимостью регулярного оперативного принятия решений о выделении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, говорится в пояснительной записке.

"В законопроекте в целях обеспечения парламентского контроля предусматривается продление действия полномочий членов комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде по рассмотрению вопросов о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на 2022 год", - указывают авторы документа.

Как сообщил глава комитета Андрей Макаров, законопроектом предлагается продлить действие временной нормы, которая действовала в 2021 году. По его словам, такая норма означает повышение парламентского контроля. Как указал Макаров, в прошлом году комиссией было принято 217 оперативных решений.

Ранее 19 октября Госдума утвердила своих представителей в трехсторонней комиссии - ими стали восемь представителей от фракции "Единая Россия", три представителя от фракции КПРФ, два представителя от фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", один представитель от ЛДПР, один представитель от фракции "Новые люди". В состав комиссии также вошли 12 представителей от комитета по бюджету и налогам, два представителя от комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, по одному представителю от комитетов по региональной политике и местному самоуправлению, по экономической политике, по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, по охране здоровья, по просвещению, по аграрным вопросам, по культуре, по развитию Дальнего Востока и Арктики, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, по контролю, по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Сопредседателем трехсторонней комиссии от нижней палаты парламента утвержден первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Основными задачами трехсторонней комиссии являются рассмотрение вопросов по совершенствованию и повышению эффективности межбюджетных отношений в РФ, формированию, распределению и предоставлению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов и муниципальных образований, а также по развитию механизмов финансовой поддержки региональных и местных бюджетов. Бюджетным кодексом установлено, что представители Госдумы и Совета Федерации до 40 человек с каждой стороны утверждаются на срок, не превышающий двух лет.

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