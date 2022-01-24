Песков: ситуация на российской бирже связана с пессимизмом на мировых рынках

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ситуация на бирже РФ связана с общим положением на мировых рынках, которые находятся на стадии "глубокого пессимизма" в свете напряженной политической обстановки, констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ в понедельник.

"Что касается рынков, здесь, наверное, неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных", - ответил представитель Кремля на реплику журналиста о росте курсов доллара и евро, а также о снижении биржевых индексов.

"Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу [в мире], и все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма", - продолжил Песков, добавив, что "всегда за такими периодами падения приходят периоды роста более или менее стремительного, это нужно прекрасно понимать".

Пресс-секретарь также считает, что напряженность на международных рынках в меньшей степени влияет на россиян. "Это на россиян, на самом деле, в меньшей степени оказывает влияние, я имею в виду рынки", - ответил Песков на вопрос о том, к чему готовиться россиянам в свете напряженности на мировых рынках.

"Причем чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя [рынков]", - заключил он.

По последним данным, курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в понедельник ускорил рост на 1,52% к закрытию предыдущей сессии, до 89,2 рубля, курс доллара растет на 1,84%, до 78,8525 рубля.