{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков назвал фейковой истерией материалы о сокращении поставок газа в ЕС в случае санкций

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия даже в самые нелегкие моменты отношений с Западом "была надежным гарантом энергетической безопасности Европы"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Публикации о том, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в случае санкций, являются блестящим примером фейковой истерии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
За что США вводили санкции в отношении России
За что США вводили санкции в отношении России

"Это еще один блестящий пример фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов", - констатировал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия даже в самые нелегкие моменты отношений с Западом "была надежным гарантом энергетической безопасности Европы". "И в самые нелегкие моменты противостояния между Востоком и Западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства", - напомнил он.

Отвечая на вопрос, продолжит ли Москва вести себя таким образом в случае новых санкций, Песков подтвердил: "Россия ни разу не давала никому повода усомниться в своей надежности".

Как сообщила газета The Times со ссылкой на источники в кабмине Соединенного королевства, британские власти опасаются, что применение жестких экономических санкций против России спровоцирует Москву на ответные меры, которые будут включать в себя сокращение поставок газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в регионе. При этом сама Великобритания больше пострадает не столько из-за возможного сокращения поставок российского газа, доля которого в стране составляет лишь 3%, а из-за неминуемого при таком сценарии роста цен на сырье.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Хабаровский аэропорт ожидает увеличения пассажиропотока на 50 тыс. с приходом Red Wings
Старт полетной программы авиакомпании на Дальнем Востоке объявили 1 июня
Читать полностью