Путин назвал транспортную доступность одним из проблемных вопросов для Камчатки

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Транспортная доступность остается одним из проблемных вопросов для Камчатского края, констатировал президент России Владимир Путин.

Губернатор региона Владимир Солодов на встрече поблагодарил главу государства за личный контроль над транспортной ситуацией, так как она в том числе создавала риски для строительства краевой больницы.

"Транспортная доступность на Камчатке - это один из проблемных вопросов", - признал в ответ президент.

Солодов согласился, заметив, что это "болевой вопрос". "Но сейчас, докладываю, ситуация нормализуется, - добавил он. - Поэтому здесь Минтранс отрабатывает четко благодаря тем решениям, которые во исполнение поручения сделаны".

Услышав это, Путин поинтересовался, ведется ли активная работа со стивидорными компаниями. "Да, и мы в ручном режиме [работаем], есть облачное хранилище, где я лично ежедневно вижу, где, какой контейнер и как они отправляются", - рассказал губернатор.