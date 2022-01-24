Первый вуз в России получил отечественный мобильный процессор для обучения студентов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московский институт электронной техники (МИЭТ) первым среди российских вузов получил отечественный мобильный процессор для обучения студентов, сообщил Минпромторг РФ.

"В Московском институте электронной техники запускают курсы по обучению студентов работе на новом российском процессоре 1892ВА018 "Скиф", созданном зеленоградским научно-производственным центром "ЭЛВИС", - говорится в сообщении министерства. Как уточнили ТАСС в Минпромторге, МИЭТ стал первым вузом, получившим первые российские мобильные процессоры. В дальнейшем планируется сотрудничество и с другими вузами.

На этом процессоре планируется создание библиотеки для разработки телекоммуникационного оборудования, также университет будет интегрировать процессоры в учебный процесс: с нового семестра с оборудованием будут работать студенты.

"Этот проект - логичное продолжение инициативы по обновлению технологического парка профильных вузов, чтобы дать студентам возможность сразу учиться работать на российских решениях. Это важно как с точки зрения наращивания компетенций будущих специалистов, так и с точки зрения обратной связи разработчикам: что необходимо улучшить, доработать, сделать более удобным в использовании", - считает замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Как отметил заведующий кафедры телекоммуникационных систем МИЭТ Александр Бахтин, институт стал первым вузом, который получил эти процессоры для применения в учебном процессе. Ранее "Скифы" распространялись по компаниям-разработчикам для применения в перспективных изделиях.

Минпромторг рассчитывает, что на процессорах "Скиф" в ближайшем будущем будет строиться телекоммуникационное оборудование, создаваться планшеты, смартфоны, системы связи, говорится в сообщении.