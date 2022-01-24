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Путин поручит проработать вопрос софинансирования создания соцобъектов на Дальнем Востоке

Глава региона Владимир Солодов рассказал, что уровень софинансирования из федерального бюджета для дальневосточных регионов по нацпроектам составляет 98%, но фактически он не выдерживается

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым попросил его подготовить обращение по поводу проблем с софинансированием строительства в рамках нацпроектов, чтобы дать соответствующее поручение правительству.

Глава региона, в частности, рассказал о том, что уровень софинансирования из федерального бюджета для дальневосточных регионов по нацпроектам составляет 98%, но фактически он не выдерживается. Солодов привел в пример ситуации с созданием спортивного объекта и детского сада на Камчатке. "Это системный вопрос, который всех регионов касается", - подчеркнул он.

"Вы подготовьте это обращение и мне направьте, <...> чтобы было поручение правительству проработать этот вопрос", - ответил Путин.

"Безусловно, в короткие сроки внесем, все цифры есть и фактура имеется", - заверил губернатор.

Теги
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