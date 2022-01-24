Хабаровский аэропорт ожидает увеличения пассажиропотока на 50 тыс. с приходом Red Wings

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Хабаровск увеличит пассажиропоток на 50 тыс. человек с приходом авиакомпании Red Wings, которая будет летать по направлениям в дальневосточные города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания Red Wings впервые будет выполнять рейсы из международного аэропорта Хабаровск. Перевозчик уже начал продажу билетов на рейсы из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток. Старт полетной программы Red Wings на Дальнем Востоке объявлен с 1 июня.

"Ожидаемое увеличение количества обслуженных пассажиров в связи с началом реализации полетной программы Red Wings, по предварительным оценкам, составит около 50 тыс. Помимо этого сейчас активно реализуется программа развития Единой дальневосточной авиакомпании, открываются новые направления, в том числе социально-значимые. В этом отношении мы отмечаем определенное увеличение интенсивности воздушного движения и, соответственно, рост пассажиропотока", - сказали в пресс-службе.

Red Wings задействует воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100 с компоновкой салона 100 кресел, один из самолетов будет базироваться в аэропорту Хабаровска. Рейсы во Владивосток из Хабаровска будут выполняться дважды в день, в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск - ежедневно.

По итогам прошлого года международный аэропорт Хабаровск обслужил около 1,8 млн пассажиров. Это на 47% превышает результаты предыдущего года и всего на 3,6% ниже допандемийного показателя 2019 года.

Международные направления

Частота внутренних перелетов увеличивается, при этом зарубежные направления закрываются. Так, в январе отменились все вылеты за границу из Хабаровска. Туроператоры свернули свои программы, которые были рассчитаны до конца марта. Так, 4 января состоялся последний вылет в Шарм-эль-Шейх, 9 января - в Арабские Эмираты. Отменились вылеты на Сеул, на Бангкок. По словам представителя Российского союза туриндустрии Валентины Асеевой, туристические фирмы рассчитывают на оживление рынка весной с возобновлением чартерных рейсов в Турцию.

"В конце апреля по плану открытие прямых перелетов из Хабаровска в Анталию, продажи уже идут и весной, как ожидается, спрос будет увеличиваться, особенно ввиду отсутствия других прямых направлений. Сейчас есть возможность купить путевки по более низкой цене с учетом раннего бронирования", - сказала Асеева. До этого чартеры в Турцию осуществлялись несколько месяцев в прошлом году.

"Экономическая ситуация в нашем регионе хуже нежели в соседнем Приморье, откуда доступны и эти направления, и ряд других. В Хабаровском крае загрузка не позволяла сделать перелеты рентабельными", - отметила собеседница агентства. Успевшим купить путевки по отмененным направлениям предложили вылеты из Москвы, Владивостока и других городов.

Асеева отметила, что сейчас активно разбираются билеты в Москву, особенно субсидированные, свободных дат остается все меньше. "Люди заранее планируют свои отпуска и покупают билеты до Москвы, чтобы оттуда полететь на курорты страны либо по зарубежным направлениям. Ситуация заставила хабаровских туристов переориентироваться на вылеты через другие города", - сказала она.