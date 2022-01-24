Путин поручил проработать вопрос частичного субсидирования внутренних авиамаршрутов в ДФО

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился вернуться к рассмотрению вопроса о частичном субсидировании из федерального бюджета безальтернативных маршрутов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Эту тему на рабочей встрече в понедельник затронул губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Согласен, людям же нужно передвигаться", - сказал глава государства, заслушав доклад руководителя региона. "Подготовьте бумагу", - поручил он.

Губернатор на встрече привел в пример ситуацию с поселком Аянка, до которого нужно сначала лететь три часа на самолете, а потом два часа добираться вертолетом. "Стоимость экономически обоснованная 89 тыс. рублей в одну сторону. Конечно, мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети, но все равно получается более 20 тыс. рублей", - заметил Солодов.

Он попросил вернуться к возможности рассмотрения частичного субсидирования из федерального бюджета на такие безальтернативные маршруты. "Потому что краевым бюджетом мы не можем справиться, очень большая нагрузка", - посетовал глава региона.