Глава Камчатки предложил пересмотреть софинансирование объектов по нацпроектам в ДФО

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Уровень софинансирования объектов, создаваемых по национальным проектам, необходимо пересмотреть для регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). В настоящее время он составляет 98%, но рассчитывается по типовым проектам, которые не учитывают более высокие в ДФО, чем в среднем по России, затраты на строительство, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Согласно вашему поручению нормативный уровень софинансирования из федерального бюджета для дальневосточных регионов по нацпроектам составляет 98%, но фактически он не выдерживается. <…> Типовые проекты не учитывают объективно более высокую стоимость строительства в таких регионах, как Камчатка. И мы стоим перед выбором: либо брать деньги из федерального бюджета и добавлять свои, примерно столько же, 50% в среднем, либо вообще не реализовывать проекты", - сказал он.

По словам Солодова, реализация этих проектов создает дополнительную нагрузку на бюджеты всех регионов ДФО. "Еще раз хочу подчеркнуть, это болезненный вопрос не только для нас, такая же ситуация и в Амурской области, и по другим регионам Дальнего Востока", - добавил губернатор.