РФ подготовила перечень проектов на $1,8 млрд для финансирования АБИИ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия подготовила перечень проектов в сфере транспорта, энергетики и металлургии на $1,8 млрд для финансирования Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Об этом сообщили ТАСС в Минэкономразвития России по итогам встречи заместителя МЭР РФ Владимира Ильичева с вице-президентами АБИИ Людгером Шукнехтом и Константином Лимитовским.

"Мы собрали перечень возможных проектов для финансирования. Большая часть из них обсуждается в рамках межправкомиссий. Планируем работать по этой повестке с другими ведомствами и регионами, регулярно обмениваться информацией о перспективных проектах с АБИИ", - приводит слова Ильичева пресс-служба МЭР.

Замминистра также заявил, что потенциал участия АБИИ в российских проектах пока не реализован в полной мере. Он выразил надежду, что до октября текущего года портфель банка пополнится как суверенными, так и частными российскими проектами.

"По линии не суверенных проектов ведется работа с крупнейшими российскими компаниями - РЖД, "Россети", "Русгидро", "Норникель" и институтом развития ДОМ.РФ. Общая сумма проектов оценивается в $1,8 млрд", - пояснили ТАСС в Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что планируют использовать в ходе реализации данных проектов различные инструменты, включая выдачу кредитов, выпуск "зеленых" евробондов в рублях и инфраструктурных облигаций и оказание технического содействия.

В свою очередь, вице-президент АБИИ Лимитовский выразил надежду на расширение взаимодействия с российскими институтами развития. "Россия является одним из крупнейших акционеров АБИИ, и мы очень заинтересованы в продолжении тесного сотрудничества и в активном расширении портфеля наших проектов", - цитирует его пресс-служба МЭР.

В пресс-релизе по итогам встречи сообщается, что замминистра обсудил с представителями АБИИ приоритетные направления глобальной климатической повестки, подготовку к седьмому ежегодному собранию АБИИ, которое пройдет в Сочи в 2022 году, а также возможность увеличения инвестиций в инфраструктурные проекты в РФ.